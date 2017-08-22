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Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaya öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.İlhan S. idaresindeki 60 FC 767 plakalı kamyon, Kırıkkale-Samsun karayolunda yol kenarında eşiyle yürüyen Mahmut Veske'ye (75) çarptı.Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki...

Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaya öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

İlhan S. idaresindeki 60 FC 767 plakalı kamyon, Kırıkkale-Samsun karayolunda yol kenarında eşiyle yürüyen Mahmut Veske'ye (75) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına düşen Veske'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünün ardından Veske'nin cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü İlhan S, gözaltına alındı.

Veske'nin eşini muayene ettirmek için Yüksek İhtisas Hastanesine götürdüğü ve hastaneden eve dönmek için yola çıktıklarında olayın meydana geldiği öğrenildi.


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KamyonKırıkkaleTrafik KazasıYaya
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