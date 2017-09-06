Kırıkkale’de sağanak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu. Rögarların tıkanması sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Hürriyet ve Zafer caddelerinde bazı iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale etti. Vatandaşlar ise iş yerlerinden suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Millet Bulvarı da bir süre trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.