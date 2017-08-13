Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı.
Serkan Gürtuna'nın kullandığı 06 MNG 16 plakalı otomobil Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyü yakınlarında Adnan Alakar kontrolündeki 71 DY 286 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki yolculardan Kezban (28), Elanur (9), Duygu (17) ile Nilgün Doğan (36), Nisanur Gürtuna ve Fatma Alakara (50) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Nilgün Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.