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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

- Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen karı koca tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde bazı adreslerde narkotik köpeği Aresi'nin de desteğiyle yapılan aramalarda, bir evin bahçesine gizlenmiş poşet içerisinde 704 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, K.Ç. ve eşi G.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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