Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma tatil mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine Kırıkkale-Ankara karayolu Yenişehir Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki M.K, R.Ç, H.A, G.Ü. ve F.D'nin üzerinde yapılan aramada eroin ele geçirildi. Daha sonra zanlıların kent merkezindeki evlerinde narkotik köpeği "Ares"in de desteğiyle yapılan aramada eroin, esrar ve enjektör bulundu.

M.K, R.Ç, H.A, G.Ü. ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, R.Ç. ile H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. G.Ü. ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleTorbacıUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5