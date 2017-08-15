Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine Kırıkkale-Ankara karayolu Yenişehir Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki M.K, R.Ç, H.A, G.Ü. ve F.D'nin üzerinde yapılan aramada eroin ele geçirildi. Daha sonra zanlıların kent merkezindeki evlerinde narkotik köpeği "Ares"in de desteğiyle yapılan aramada eroin, esrar ve enjektör bulundu.

M.K, R.Ç, H.A, G.Ü. ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, R.Ç. ile H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. G.Ü. ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.