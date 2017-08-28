Kırıkkale'de uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda boş bir binada uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Çalılıöz Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın bodrum katında uyuşturucu sattığı ileri sürülen A.U. ve M.K'yi üzerlerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ile gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.