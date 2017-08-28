Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Burak Zengin idaresindeki 06 KYA 03 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 71 EH 286 plakalı otomobil ve Cihan Yıldız'ın kullandığı 34 N 2012 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 71 EH 286 plakalı otomobil, refüjdeki ağacı kırarak karşı yönden gelen Serkan Ceylan yönetimindeki 34 HB 8018 plakalı otomobille çarpıştı, 34 N 2012 plakalı araç da yan yola düştü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler Burak Zengin ve Serkan Ceylan ile araçlarda bulunan Zümrüt Tosun, Hıdır ve Yiğit Efe Turgut (9), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yiğit Efe Turgut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.