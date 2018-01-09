Kırıkkale'deki bıçaklı kavga

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda önceki gün çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin Tekeli'nin (21) ölmesinin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen F.A. (20), H.E. (19), H.A. (21) ve F.B.E'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve H.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan H.A'nın askerden izinli geldiği öğrenildi.