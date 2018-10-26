Kırıkkale'nin doğal kaynak tuzu markalaşma yolunda

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO), Delice ilçesinde doğal kaynak suyundan elde edilerek birçok ülkeye satılan tuzun coğrafi işaret olarak tescillenmesi için harekete geçildi.

Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz için KTSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

Dağlık bölgede çıkan doğal kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılmasıyla elde edilen tuz, hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilmesi dolayısıyla ilgi görüyor.



Kısa sürede birçok ülke tarafından talep edilen, hatta dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal'a da gönderilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle diğer tuzlardan ayrılıyor.

KTSO Başkanı Ahmet Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin "Keskin Tava" ve "Kılıçlar Soğanı"nın ardından Delice doğal tuzuna da coğrafi işaret tescil belgesi almak için harekete geçtiklerini söyledi.

Varlı, "Gerçek üreticileri korumak adına bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Kırsal kalkınmaya da aracılık eden bu tür uygulamalar ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir kalite sembolü haline gelen coğrafi işaretin, ürünleri tüketicinin gözünde diğer ürünlerden ayırt edici özelliği bulunuyor." dedi.

Tuzun, Delice ilçesindeki akarsudan elde edildiğini belirten Varlı, "Akarsu sera havuzlarına alınıyor. Burada buharlaşan su tuza dönüşüyor. Tuzun içindeki doğal mineraller insan sağlığına çok faydalı. Özellikle sporcu sağlığına çok ciddi faydaları var. ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Avustralya, Mısır, Libya ve Fas gibi ülkelerden talep geliyor. İnşallah bu sayı artacak. Artan ihracat, ülke ve şehir ekonomimize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Ürünün en kısa zamanda coğrafi işaret tescil belgesine kavuşacağını dile getiren Varlı, şunları kaydetti:

"Amacımız ulusal anlamda markalaşmış ürünleri çoğaltmak. Antalya'da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na tuzu da götüreceğiz. İnşallah birçok ürünümüz, Kırıkkale'nin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak. İhracat yapan firmalarımız çoğalacak. Kırıkkale Silah İhtisas OSB'deki firmalar ve sanayimizdeki birçok firma ihracat için hazırlık yapıyor. İnşallah ihracat rakamlarını artırarak hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacağız."