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Kırım Tatarlarına yönelik aramalar

- Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, Kırım Tatarlarının evlerine yönelik aramalarda 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Kırım Tatarlarına yönelik aramalar

KİEV (AA) – Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan aramalar sonucunda 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çubarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarımadada Kırım Tatarlarının yaşadığı bölgelerde Kırım Tatar aktivistlerinin evlerinde Rus güvenlik güçleri tarafından aramalar yapıldığını belirtti.

Aramalar sonucunda 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Çubarov, aramalar nedeniyle fenalaşan 83 yaşındaki Kırım Tatar gazisi Veciye Kaşka’nın ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybettiğini belirtti. Çubarov, "Gelen bilgiler, işgal altındaki Kırım’da Milli Meclisi kötülemek, milli hareketin aktivistlerini gözaltına almak amacıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından geniş kapsamlı özel bir operasyonun yapıldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

- Dışişleri Bakanı Klimkin’den tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kırım’daki baskınlara tepki gösterdi.

Kırım’da 83 yaşındaki Kırım Tatarı Veciye Kaşka’nın Rus işgalciler yüzünden öldüğünü belirten Klimkin, Kaşka’nın gözaltına alınmak isterken kalbinin buna dayanamadığını aktardı. Klimkin mesajında "Bu cinayetin bedelini ağır ödeyecekler." ifadesine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Kırım TatarlarıPavlo KlimkinUkrayna
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