Kırım’daki insan hakları ihlalleri

KİEV (AA) – Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Kırım yarımadasındaki siyasi baskı ve insan hakları ihlalleri dolayısıyla Rusya'yı protesto ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kırım Özerk Yönetimi’nde ve Sivastopol’de Rus işgalci yönetiminin Kırım Tatarları ve Ukraynalılara etnik ve dini ayrımcılık yaptığı belirtildi.

Son bir ayda mahkemelerde Kırım’daki vatandaşların özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik 5 siyasi karar verildiği, 7 kişinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, geçen hafta ise Kırım Tatarlarına ait en az 3 evde arama yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Ukrayna, vatandaşlarına yönelik Kremlin tarafından uygulanan siyasi baskı ve insan hakları ihlallerinin son dalgasını protesto etmekte ve öfke duymaktadır.” ifadesi kullanılarak, Rusya'dan, acil ve şartsız olarak tüm Ukraynalı siyasi tutukluları serbest bırakması ve baskılara son vermesi istendi.

Geçen hafta Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’e destek vermek için Kırım’daki Rus Mahkemesi önünde tek kişilik protesto düzenlediği için 76 yaşındaki Kırım Tatarı Server Karametov, ardından da Karametov’a destek için yarımadada tek kişilik eylemler başlatan bazı aktivistler Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.