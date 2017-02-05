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Kırımoğlu: Rusya’ya yönelik yaptırımların kuvvetlenmesi lazım

Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu, Rusya'ya Kırım işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların yetersizliğine işaret ederek, "Bu yaptırımların kuvvetlenmesi lazım. Kırım sorununun çözülmesi için tüm ülkelerin katkı sunması gerekiyor." dedi.

Kırımoğlu: Rusya’ya yönelik yaptırımların kuvvetlenmesi lazım

ANKARA - Erkan Avcı

Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik baskılarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

İşgalci rejimlerin insanları korkutmakla iktidarda durabildiğine dikkati çeken Kırımoğlu, "Baskılar artacaktır. Bunun tek çözümü ise toprağı işgalcilerden kurtarmaktır. Bana çok soruyorlar 'Kırım Tatarları için ne yapalım, nasıl yardımcı olalım' diye. Ben yardımcı olamayacaklarını söylüyorum. Yapılacak tek yardım, çeşitli yaptırımlarla Rusya'nın Kırım'dan çekilmesini mecbur kılmak." dedi.

"Yaptırımların kuvvetlenmesi lazım"

Özellikle ABD'nin Rusya'ya Kırım nedeniyle uyguladığı yaptırımların yetersizliğine işaret eden Kırımoğlu, şunları söyledi:

"Bu yaptırımların kuvvetlenmesi lazım. Kırım sorunun çözülmesi için tüm ülkelerin katkı sunması gerekiyor. Bazı ülkeler fırsattan yararlanıp, ticaretle para kazanmak peşinde. Yarın kendi başlarına gelebileceğini düşünmüyorlar. Eğer Ukrayna'dayken durdurmazsak bunlar yarın Polonya'da, Litvanya'da olabilir. Biz şimdi ön cephede yer alıyoruz. Bizi şimdi desteklemezlerse onlar için sonra geç olacak."

Yarımadadaki sorunun diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade eden Kırımoğlu, "Kırım'ın kurtarılışının savaşla olacağına inanmıyoruz." dedi. Kırımoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş olduğu takdirde çok fazla can kaybı olacak. Eğer orada savaş başlarsa Ruslar ilk önce Kırım Tatarlarını öldürmeye başlayacaklar, etnik temizlik yapacaklar. Bu nedenle sorunu giderecek tek yolun diplomatik çabalar, en esaslı yolun Rusya'ya yönelik yaptırımlar olduğuna inanıyoruz. Ama bu yaptırımlar çok sert olmalı ve tüm ülkeler yaptırımlara katılmalı."

Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu, 2017'nin Kırım'daki Rus işgalinin son bulduğu yıl olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

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