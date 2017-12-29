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Kırklar Dağı'nda ruhsatsız inşa edilen binalar yıkılıyor

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, tarihi Sur ilçesinde türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda ruhsatsız şekilde yapılan ve tarihi dokuya uygun olmayan 80 dairelik 4 bloğun yıkımına başlandı

Kırklar Dağı'nda ruhsatsız inşa edilen binalar yıkılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda ruhsatsız şekilde inşa edilen ve tarihi dokuya uygun olmayan 80 dairelik 4 blok yıkılıyor.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Sur ilçesindeki Kırklar Dağı'nda yapılan 80 dairelik 4 bloğun yıkımı için ihale yapıldı.

İhalede belirlenen firma tarafından iş makineleri ile söz konusu binaların yıkımına başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla beraberinde Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Bilal Özkan ile bölgeye gelerek yıkım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Atilla, bütün işlemlerin hukuka uygun şekilde devam ettiğini ifade ederek, yıkım işlemleri bittikten sonra geniş bir açıklama yapılacağını belirtti.

Atilla, "Her şey hukuk kuralları çerçevesinde devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsun." diye konuştu.

- 32 kişi yargılanıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kırklar Dağı mevkisinde 2011 yılında özel bir şirket tarafından yapımına başlanan 725 dairelik konutun yapım aşamasında terör örgütü PKK'ya, konutların değerinin yaklaşık yüzde 7'lik bölümünün "fon" adı altında aktarıldığı bildirilmiş, aralarında eski DBP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu 32 sanık hakkında "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davada 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.


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DiyarbakırKırklar Dağı
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