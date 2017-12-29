Kırklar Dağı'nda ruhsatsız inşa edilen binaların yıkılması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, ruhsatsız inşa edilen binaların yıkılmasına ilişkin, "Bu ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır. Kırklar Dağı'nda yer alan ucube yapıların yıkılması kadim bir tarihin şehri olan Diyarbakırımızın kültürüne ve tarihine sahip çıkılmasının bir gereğidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kadim şehrin önemli yerlerinden, türkü ve efsanelere konu olmuş, vatandaşların ortak mekanı Kırklar Dağı'nda yer alan konutların yıkımına başlandığı, yıkımın en kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kırklar Dağı'nın efsane ve türkülere konu, kentin önemli mekanı olduğu, bu kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına "Kırklar Dağının Düzü"nün yeniden ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, bölgeyi beton yığınına çeviren bu ilkel anlayışın artık bu kadim şehrin değerleriyle oynayamayacağı belirtildi.

"Bu ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır. Kırklar Dağı'nda yer alan ucube yapıların yıkılması kadim bir tarihin şehri olan Diyarbakırımızın kültürüne ve tarihine sahip çıkılmasının bir gereğidir." ifadelerine yer verilen açıklamada, peygamberler, sahabeler ve evliyalar şehri Diyarbakır'ın, kadim kültürü ve değerlerine sahip çıkılmaya her zaman devam edileceği aktarıldı.

Şehrin kültür ve ortak mirasının korunması ve geleceğe taşınmasının öncelikler arasında bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin ve hükümetimizin bize verdiği görevleri en hassas şekilde hukuk ilkeleri çerçevesinde yerine getirerek kadirşinas Diyarbakırlı hemşehrilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kırklar Dağı'nda gerçekleştirilen yıkım çalışmaları da hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bazı çevreler hemşehrilerimizin ve şehrimizin ortak mirası olan Kırklar Dağı'nın yapılaşmasında sessiz kalırken bugün mağdur edebiyatı yapmaları da abesle iştigaldir. Şehrimizin ortak mirasının özel mülkiyete açılması şehrin kültürüne ve ortak mirasına sahip olan tüm yaşayanların aslında mağdur edilmesidir. Bugün tekrardan Kırklar Dağı olması gerektiği gibi tüm Diyarbakırlılarındır."

Açıklamada, hukuk ilkeleri ve yasalar çerçevesinde yapılan işlemde hiç kimsenin mağdur edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Devlet ve belediye yaptığı tüm işlemlerde hukuk ilkelerini ve hakları önceliklendirmiş olup yaptığı hiçbir iş ve işlemde vatandaşın mağduriyetine sebep vermemiştir." denildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bugün tarihi Sur ilçesinde Kırklar Dağı'nda ruhsatsız inşa edilen ve tarihi dokuya uygun olmayan 80 dairelik 4 bloğun yıkımına başlamıştı.