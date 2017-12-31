Kırklareli Valisi Çiftçi'den yeni yıl ziyaretleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, yeni yıla saatler kala koruma altındaki çocukları, engellileri, yaşlıları, hastaları ve polis memurlarını ziyaret etti.

Vali Çiftçi ilk olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek buradaki çocukların ve engellilerin yeni yılını kutladı.

Çiftçi, burada bir çocuğu kucağına alarak sevdi. Bu sırada Çiftçi'nın boynuna sarılan çocuk, başındaki yılbaşı şapkasını Vali Çiftçi'nin başına taktı.

Diğer çocuklar ve engelliler de hazırladıkları gösterileri sundu. Ardından çocuklar ve engelliler, Vali Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi ile yeni yıl pastası kesti.

Çiftçi, ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek, sohbet etti.

Huzurevinde kalan yaşlıları da ziyaret eden Çiftçi, son olarak Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne giderek emniyet personeline moral verdi.

Ziyaretlere AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da eşlik etti.

- "Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım"

Çiftçi, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hüzün, mutluluk ve başarılarla dolu 2017 yılının birkaç saat sonra geride kalacağını söyledi.

Vali Çiftçi, 2016 ve 2017 yıllarının biraz sıkıntılı geçtiğini belirterek, 2018 yılının güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine götürmek için çalışacaklarını ifade eden Çiftçi, "Özellikle öğrencilere çok iş düşüyor. Sadece şunu istiyorum; ne iş yaparsanız yapın sadece işinizi çok güzel yapın. Bu hepimiz için geçerli. Bunu yaptığımızda bu memleketin kalkınması için çok daha güzel olacak. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Herkesin bir fikri, görüşü olacak ama ülke birliği ve menfaati olduğu zaman hepimizin kenetlenmesi lazım. 2016 ve 2017 yılı, alçak darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütüyle mücadele içinde geçti, 2018 yılı da bu şekilde geçecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki PKK terör örgütüyle mücadeleyi de sonuna kadar yürüteceğiz. Tek bir terör örgütü üyesi kalmaması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.