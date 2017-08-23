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Kırklareli'de 172 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan 172 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'de 172 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan 172 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-22 Ağustos tarihlerinde merkeze bağlı köylerle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan 8 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 172 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muhabir: Özgün Tiran

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KaçakKırklareliSığınmacıTürkiye
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