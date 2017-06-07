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Kırklareli'de 18 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 18 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy...

Kırklareli'de 18 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 18 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 18 yabancıyı yakaladı. Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddia edilen şüpheli S.B. gözaltına alındı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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KaçakYasa DışıYurt Dışı
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