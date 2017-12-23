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Kırklareli'de 26 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya...

Kırklareli'de 26 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaYasa DışıYurt Dışı
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