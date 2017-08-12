Kırklareli'de 74 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 74 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 5 ayrı grubu tespit etti.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 74 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.