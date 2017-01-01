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Kırklareli'de alabora olan kayıktan düşen kişi kayboldu

- Babaeski ilçesindeki baraj gölünde kaybolan kişiyi arama çalışması başlatan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü sualtı ekipleri, dalış ekipmanlarının donması nedeniyle çalışmalarına ara verdi

Kırklareli'de alabora olan kayıktan düşen kişi kayboldu

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde baraj gölünde avlanmak için açıldığı kayığın alabora olması sonucu suya düşen bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çengerli köyü yakınlarındaki baraj gölüne ördek avlamak için gittiği ileri sürülen Recep Bekar (43), kayık ile kısmen buz tutmuş göle açıldı.

Kayığın küreği ile buzları kırmaya çalıştığı sırada kayığın alabora olması sonucu suya düştüğü iddia edilen Bekar, suda çırpınmaya başladı.

Sudan çıkmaya çalışırken "kurtarın beni" diye bağırarak yardım istediği öne sürülen Bekar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bekar'ın suya düştüğünü gören avcı Cüneyt Gür, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü sualtı ekipleri ile Bekar'ın yakınları olay yerine geldi.

Sualtı ekipleri, Bekar'ı, alabora olan kayığın bulunduğu bölgede yaklaşık 45 dakika aradı.

Baraj gölü suyunun kısmen buz olması sebebiyle dalış ekipmanlarının donması sonucu arama çalışmalarına ara verildi.

Bekar'ın kaybolmadan yaklaşık bir saat önce ağabeyi Rüstem Bekar'ı arayarak kendisini Ağayeri köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki baraj gölünden almasını istediği öğrenildi.

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