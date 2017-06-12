Kırklareli'de geri gönderme merkezindeki firar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki geri gönderme merkezinden firar eden 19 kaçaktan 4'ü yürütülen çalışma sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurda kaçak yollarla giriş yaparken yakalanan kaçak ve sığınmacıların bulunduğu Pehlivanköy'deki Kırklareli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden firar eden kaçakların yakalanması için arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin merkeze yakın köylerdeki çalışmasında, metruk bina, tarım arazileri ve bazı evlerin bahçelerinde arama yapıldı. Arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Ekipler, Hıdırca köyünde Afganistan uyruklu 4 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar tekrar geri gönderme merkezine getirilirken firari 15 kaçağın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaçaklar, firar ederken kendilerini engellemek isteyen iki özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralamıştı. Güvenlik görevlilerinin hastanedeki tedavileri sürüyor.



