Kırklareli'de kapanan yollar ekiplerce açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
İki gün önce başlayan ve sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle, kar kalınlıkları Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 35, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise yer yer 20 santimetre olarak ölçüldü.
Demirköy ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yer yer yaklaşık 35 santimetreyi bulan kar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Bölgede kar küreme aracı ile yaklaşık 5 saatlik yoğun çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Bölgede kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yerini sağanağa bırakması öngörülüyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.