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Kırklareli'de "şehitlere saygı" yürüyüşü

- Kırklareli'de 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılarak, terör saldırları protesto edildi - Gruptakiler, dün toprağa verilen şehit Astsubay Özüpek'in annesinin evine giderek başsağlığı diledi

Kırklareli'de

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de düzenlenen "şehitlere saygı yürüyüşü"nde son dönemde yaşanan terör saldırıları protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki bombalı saldırıyı protesto etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Şehidim hakkını helal et bize" sloganları atan grup, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grubu, şehidin eşi Merve ve annesi Sevim Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile karşıladı.

Gruptakiler, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek evden ayrıldı.

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