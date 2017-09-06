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Kırklareli'de su sorunu

- Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: -"Suyun insan sağlığı açısından bir sıkıntısı yok. Benim evime özel bir şebeke hattı bağlanmadı. Herkes zarar görüyorsa ben de zarar görüyorum, sağlıklıysa da ben de sağlıklı bir su kullanıyorum"

Kırklareli'de su sorunu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentte son günlerde gündeme gelen musluk suyundaki koku ve rengin insan sağlığına zararlı olmadığını bildirdi.

Kesimoğlu, Belediye Meclis Salonunda düzenlediği basın toplantısında, sudaki değişikliğin içme suyunun temin edildiği barajdaki su seviyesinin düşüklüğünden kaynaklandığını ifade ederek, kendisinin de aynı suyu kullandığını vurguladı.

Suyun "çamurlu değil, manganlı" olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şunları söyledi:

"Ağaç köklerinden olan atıklardan oluşmuş çökeltiden kaynaklanan bir renk. Bunu dengeleyebilmek için bir takım teknik yaklaşımlar söz konusu. Yıllardan beri kanayan yara olan su konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız haklı olarak sosyal paylaşım sitelerinden 'Çamurlu su akıyor', 'Çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz', '8 aylık bebeğimiz var, banyo yaptıramıyoruz' gibi düşünceleri paylaşıyorlar ve çok da haklılar. Ancak suyun insan sağlığı açısından bir sıkıntısı yok. Kırklareli Barajı ekonomik ömrünü tamamlamış bir barajdır. Artık biz suyumuzu başka bir barajdan almalıyız, bu baraj da Armağan Barajı'dır."

Barajdan gelen suyun kalitesinden Devlet Su İşleri Müdürlüğünün sorumlu olduğunu ifade eden Kesimoğlu, içme suyunun rengine ve kokusuna rağmen Avrupa standartlarında olduğunu söyledi.

Sürekli ölçüm yapıldığına da dikkati çeken Kesimoğlu, "İlave boru yaparak suyumuzu barajdan üst seviyeden alacağız. Şimdilik bu tedbirler suyumuzun kalitesi artacak. Biz bu sorunu kesinlikle çözeceğiz. Benim evime özel bir şebeke hattı bağlanmadı. Herkes zarar görüyorsa ben de zarar görüyorum, sağlıklıysa da ben de sağlıklı bir su kullanıyorum. Ben de bir babayım ve insanım. Biz gece gündüz demeden bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Benim elimde sihirli bir değnek yok ki." diye konuştu.

Kentin su sorunun Armağan Barajı ile çözülebileceğine işaret eden Kesimoğlu, sözlerini, "İnsan sağlığı açısından bir sıkıntısı yok. Bir takım vakalar geliyor tifo ve benzeri şeyler. Ben çocukluğumdan da bilirim, oluyor bazı aylarda. Acaba bundan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Ama hemen bir yere yafta asmak kolay. İçme suyundan mı beslenmeden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Hiçbir hastalığın oluşmaması için önce insan sağlığı diyoruz." diye tamamladı.

Kesimoğlu, konuşmalarının ardından basın mensupları ile Kırklareli Barajı ve belediyenin su arıtma tesisini gezdi.








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