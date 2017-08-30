KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ''Zafer Yürüyüşü'' düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikte, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşale taşıyan gruptakiler, Karaumurbey ve Hastane Caddesi üzerinden Yayla Meydanı'na yürüdü.



Grup zaman zaman "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramının tüm ülkede coşkuyla kutlandığını belirtti.

Vatan topraklarının kolay kazanılmadığını ifade eden Kesimoğlu, vatan uğruna çok bedel ödendiğini söyledi.

Zafer bayramının sıradan kutlanan bir bayram olmadığını aktaran Kesimoğlu, 30 Ağustos'un Türk ulusunun dirilişi için önemli bir gün olduğunu vurguladı.

30 Ağustos'un sadece askeri bir zafer olmadığını anlatan Kesimoğlu, ''30 Ağustos zaferi sürecinde kan vardır, gözyaşı vardır, gencecik yiğitlerin bu vatan topraklarına akıttıkları kan vardır. Gencecik bedenlerin daha soğumadan bu vatan topraklarına defnedildiği zaferin adıdır 30 Ağustos zaferi. Yok edilmek istenen bir ulusun, emperyalizme başkaldıran bir ulusun başlangıç sürecidir, bir işaret fişeğidir 30 Ağustos zaferi. Bağımsızlık mücadelesinin ön sözüdür. Adına büyük zafer dediğimiz bu mucize sadece bir askeri zafer değildir. Bunu devrimlerle taçlandıran bir yapıdır 30 Ağustos.'' diye konuştu.

Etkinlik, Grup Ankara Resital'in konseri ile sona erdi.