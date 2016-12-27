Kırklareli'deki cinayet

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, erkek arkadaşının hediye paketinin içerisinde getirdiği silahla öldürülen genç kız defnedildi.

Dün erkek arkadaşı Tolga Tunç (25) tarafından iş yerinde silahla vurularak öldürülen Sinem Kır'ın (25) cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Çiğdemli köyüne getirildi.

Annesi Fethiye Kır'ın yaşadığı evin önüne getirilen Kır'ın cenazesi, burada okunan duaların ardından köy mezarlığına götürüldü.

Anne Kır ile yakınları sinir krizi geçirdi. Fethiye Kır, kızının tabutuna sarılarak, "Seni böyle mi görecektim yavrum, benim güzel yavrum, kınalı kuzum." diye feryat etti.

Sinem Kır'ın cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Kır'ı öldürdükten sonra intihar eder Tolga Tunç'un cenazesinin de Vize ilçesinde defnedildiği öğrenildi.

- Olay

Babaeski ilçesinde dün, Tolga Tunç (25) iş yerine gittiği kız arkadaşını hediye paketinden çıkardığı silahla öldürdükten sonra intihar etmişti.