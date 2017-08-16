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Kırklareli'deki darbe girişimi davası

- Duruşmanın ilk günkü oturumunda 14 tanık dinlendi

Kırklareli'deki darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 tutuklu 2'si tutuksuz 15 eski askeri personelin yargılandığı duruşmanın ilk günkü oturumu tamamlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, TSK'dan ihraç edilen 13 tutuklu sanıktan 8'i salonda hazır bulunurken, eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 5'i tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmanın ilk günkü oturumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Duraker ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Ragıp Tunç'un da aralarında olduğu 14 tanık dinlenildi.

Tanık ifadelerinin ardından bir önceki duruşmada yazılan müzekkerelere cevaplar ile bilirkişi raporlarının okunmasının ardından ilk günkü oturum sona erdi.

Tutuklu sanıklar, güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumu araçlarına bindirildi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.


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