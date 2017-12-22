Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davasında ara karar

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan 31'i tutuklu 81 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan duruşmada, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında yer aldığı 31 tutuklu sanık ile diğer tutuksuz bazı sanıklar hazır bulundu.



Duruşmada, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın mütalaasına ilişkin ara karar açıklandı.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, 20 sanığın, çıkış yapan gruptaki konumları, rütbeleri, haklarındaki tanık beyanları, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamadan umulan faydanın sağlanmış olması göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Tutuklu sanık eski Tuğgeneral Doğan, eski Yarbay Çiçek'in de aralarında olduğu Servet Arslan, Özcan Şahanoğlu, Arif Burak Demirelli, Kemal Saatçi, Ejder Akdemir, Fatih Çelebi, Hasan Hüseyin Güneş, İsmet Karakaya ve Murat Baydur'un silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, TBMM'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Öte yandan Koçer, tutuksuz sanıkların da aralarında bulunduğu 81 sanıktan 53'ünün dosyasının tefrik edildiğini açıkladı.

Duruşma, 16 Şubat 2018 tarihine ertelendi.