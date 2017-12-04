Kırklareli'deki FETÖ/PDY'nin

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "esnaf ve iş adamı" yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan 1'i firari 30'u tutuklu 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya, sözde "il imamı", "il ağabeyi" ve "il ablası" olduğu iddia edilenlerin de arasında bulunduğu 30 tutuklu sanık getirildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ ile irtibatlı dershane, kolej ve yurtlardan sorumlu genel müdür Adem Kemerli, duruşmada savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kemerli, gözaltı süresince kendisine verilen yemekleri ve cezaevindeki koğuş şartlarını beğenmediğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin tepkisi üzerine esas savunmasını yapan Kemerli, Bank Asya ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u hiçbir zaman kullanmadığını öne sürdü.

Her işini yasal çerçevede yaptığını iddia eden Kemerli, ''Dershanelerde işe alımlarda ilk öncelik kardır. Dershane müdürü bize 'ben bu personelle çalışmak istiyorum' dediğinde, biz de kendisine 'ilk önce kar sonra kiminle çalışmak istiyorsan çalışabilirsin' diyoruz.'' dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yeltepe'nin "İlk önce eğitim olması gerekmiyor mu?" sorusuna Kemerli, "Bizim için önce kardır. Sonuçta biz özel sektörüz.'' şeklinde cevap verdi.

- "Turistik gezi için Belçika'ya giderken gözaltına alınmış"

Tutuklu sanıklardan Muharrem Akbulut ise FETÖ ile irtibatlı kolejin KHK ile kapatılmasının ardından işsiz kaldığını ve bu nedenle turistik gezi için Belçika'ya gideceğini iddia etti.

Belçika'da bir arkadaşını ziyaret etmeyi planladığını anlatan Akbulut, havalimanında polisler tarafından gözaltına alınarak pasaportuna el konulduğunu ifade etti.

Akbulut, pasaportuna kanunsuz bir şekilde el konulduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, 9 sanığın savunmasını tamamlamasının ardından, duruşmayı yarına erteledi.

Bu arada, tutuklu sanıklardan KHK ile gazetesi kapatılan Elmas Cankurt cezaevi ring aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Ayıp, ayıp eşekler'' diyerek tepki gösterdi.