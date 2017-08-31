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Kırklareli'deki kurban pazarında arefe hareketliliği

- Kentte kurulan kurban pazarı, arife günü alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklara sahne oluyor - Kurban pazarında, zaman zaman Trakya şivesinde yapılan "hayde sende bea", "çok palı", "şaşırma sende kendini be", "breh", "naptırırsın sen öle" gibi konuşmalar, pazarlıklara şahit olan vatandaşları gülümsetiyor

Kırklareli'deki kurban pazarında arefe hareketliliği

KIRKLARELİ (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve "Türkiye'nin Hollanda'sı" olarak nitelendirilen Kırklareli'de kurulan kurban pazarı, arife günü alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklara sahne oluyor.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki satış noktasında kurulan hayvan pazarında, küçükbaş hayvanların fiyatı 900 ile 2 bin lira arasında değişiyor.

Yetiştiriciler, Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları en iyi fiyata satmaya, kurbanlık alımını arife gününe bırakan vatandaşlar ise bütçelerine uygun fiyata almaya çalışıyor.

Sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, zaman zaman Trakya şivesinde yapılan "hayde sende bea", "çok palı", "şaşırma sende kendini be", "breh", "naptırırsın sen öle" gibi konuşmalar ise pazarlıklara şahit olan vatandaşları gülümsetiyor.

Yoğunluğun yaşandığı pazarda alıcılar genel olarak fiyatları uygun bulurken, satıcılar da yoğunluktan memnun.

Kızılcıkdere köyünden kurban pazarına 38 küçükbaş hayvan getiren Remzi Güneş, kurban pazarında arife günü yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Satışlardan memnun olduğunu belirten Güneş, getirdiği 38 hayvanın 30'unu sattığını ifade etti.

Alıcı Erol Tumba da fiyatların gayet güzel olduğunu, kurbanlıkları çok besili ve sağlıklı bulduğunu kaydetti.

Vatandaşların satın aldığı kurbanlıklar ise el arabaları, otomobil, kamyonet ve at arabaları gibi araçlarla evlere taşınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ari BölgeHayvancılıkKurban
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