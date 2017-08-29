Kırklareli'den Avrupa'ya süt ve süt ürünleri ihracatı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen süt ve süt ürünlerinden AB ülkelerine 15 milyon 560 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2013'te Avrupa Birliği (AB) ülkelerine süt ihracatına başlanılması üzerine kentteki ilk ihracatın Yunanistan'a gerçekleştiğini söyledi.

Ortan, "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Kırklareli'de üretilen süt ve süt ürünlerinin, yurt içindeki çeşitli kentlerin yanı sıra yurt dışına da satıldığını bildirdi.

Kırklareli'de üretilen sütün çok değerli olduğunu belirten Ortan, geçen yıl AB ülkelerine 3 milyon 358 bin 567 litre süt, 900 bin kilogram süt tozu, 3 bin 410 kilogram peynir altı suyu ile 4 milyon 527 bin 504 kilogram da peynir ihraç edildiğini anlattı.

Ortan, 2015 yılında AB ülkelerine yapılan 16 milyon 528 bin dolarlık süt ve süt ürünü ihracatının geçen yıl 21 milyon 775 bin dolara yükseldiğini aktararak, "Bu yılın ilk 6 ayında ise 15 milyon 560 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Kentte geçen yıl yaklaşık 450 bin ton süt üretildiğine değinen Ortan, kentte AB standartlarının üzerinde sayılacak süt üretildiğini dile getirdi.

Ortan, kentte üretilen süt ve süt ürünlerine Avrupa ülkelerinden ciddi talep olduğuna işaret ederek, "Rakamlar her geçen yıl artıyor. Ürettiğimiz sütleri özellikle Avrupalılar bebeklerine içiriyor. Çünkü sütümüz içerisindeki bakteri oranları çok düşük ve kalitesi bir o kadar yüksektir." ifadesini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ortan, Kırklareli'nin hayvancılık ve süt üretiminde gurur duyulacak bir kent haline geldiğini sözlerine ekledi.