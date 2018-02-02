Kırklareli'den süt ve süt ürünleri ihracatı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'den geçen yıl 24 milyon 226 bin 548 dolarlık süt ve süt ürünü ihraç edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Kırklareli'nde üretilen süt ve süt ürünleri, yurt içi başta olmak üzere yurt dışında da ilgi görüyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 11 milyon 692 bin 250 litre süt ve süt ürünleri ihraç edildiğini kaydetti.



Ortan, 2016 yılında 16 milyon 528 bin dolarlık süt ve süt ürünü ihracatını 2017 yılında ciddi oranda arttırdıklarını belirterek, Kırklareli'nde üretilen sütün kalitesi ve lezzeti ile ön planda olduğunu vurguladı.



Kırklareli'nin temiz havasında, Istranca Ormanları'nın zengin yeşilliğinde beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen lezzetli ürünlerin yoğun talep gördüğünü anlatan Ortan, Türkiye'de tüberküloz ve brusella hastalığından arındırılmış işletmelerin yarısından fazlasının Kırklareli'de bulunduğunu kaydetti.

Kentin süt üretiminin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını, küçük ve büyükbaş hayvan sayısının da her geçen gün arttığını belirten Ortan, şöyle devam etti:



"Kentimizden geçen yıl 24 milyon 226 bin 548 dolarlık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı. En çok ihracat ise Katar, Kuveyt, Irak, ABD, Lübnan, Mısır, Japonya, İsrail, Azerbaycan gibi ülkelere gerçekleşiyor. Çünkü Kırklareli hayvancılıkta gurur duyulacak bir kent haline geldi. Kırklareli yakın gelecekte Türkiye'nin Hollanda'sı olacak." diye konuştu.

Ortan, AB standartlarında üretilen sütün yaklaşık 300 bin tonundan peynir, kaşar, yoğurt ve ayran elde edildiğini sözlerine ekledi.