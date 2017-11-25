Kırklareli'nde 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç grubu tespit etti.



Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 37 kişi yakalandı.



Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.