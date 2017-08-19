Kırklareli'nde 42 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 42 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 4 ayrı grubu tespit etti.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Irak, İran, Pakistan ve Suriye uyruklu 42 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.