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Kırklareli'nde 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı...

Kırklareli'nde 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında ve Demirköy ilçesinin Yiğitbaşı köylerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 5 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu 44 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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KaçakSığınmacıYasa
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