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Kırklareli'nde 75 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 75 kaçak ve sığınmacı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile Sislioba köyünde yasa dışı...

Kırklareli'nde 75 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 75 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile Sislioba köyünde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki grup tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20'si çocuk, 75 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak ve sığınmacıların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışları için organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
KaçakSığınmacıYurtdışı
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