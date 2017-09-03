Kırklareli'nde 81 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 81 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-3 Eylül'de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 ayrı grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınında düzenlediği operasyonda, kaçakların içerisinde bulunduğu bir minibüsü takibe aldı.

Takip edildiğini anlayan şoför, minibüsü Çağlayık köyünde durdurarak yaya olarak kaçtı.

Minibüste yapılan aramalarda, Irak ve Afganistan uyruklu 28 kaçak yakalandı.

Bu arada, Kofçaz ilçesinde de düzenlenen operasyonlarda, Afganistan ve Suriye uyruklu olmak 53 kişi yakalandı.

Yakalanan 81 kaçak ve sığınmacı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.