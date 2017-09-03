Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Kırklareli'nde 81 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 81 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-3 Eylül'de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır...

Kırklareli'nde 81 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 81 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-3 Eylül'de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınında düzenlediği operasyonda, kaçakların içerisinde bulunduğu bir minibüsü takibe aldı.

Takip edildiğini anlayan şoför, minibüsü Çağlayık köyünde durdurarak yaya olarak kaçtı.

Minibüste yapılan aramalarda, Irak ve Afganistan uyruklu 28 kaçak yakalandı.

Bu arada, Kofçaz ilçesinde de düzenlenen operasyonlarda, Afganistan ve Suriye uyruklu olmak 53 kişi yakalandı.

Yakalanan 81 kaçak ve sığınmacı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SığınmacıYasa DışıYurt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5