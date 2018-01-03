Kırklareli'nde bıçakla yaralama

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Velat Gündüz'ün tartıştığı Kerim Can S. ile Tarık A. tarafından bıçakla yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kerim Can S. ile Tarık A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.
Gündüz'ün hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.