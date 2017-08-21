Kırklareli'nde darbe girişimi davasında ara karar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 2'si tutuksuz, 15 eski askeri personelin yargılandığı davada ara karar verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü günkü celse için, TSK'dan ihraç edilen 13 tutuklu sanıktan 8'i, ceza infaz kurumu ring aracıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirildi.

Eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz 2 sanığın da katıldığı duruşmaya, sanık yakınları da adliye binası girişinde kontrol noktasından geçirilerek salona alındı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Uğur Uslu'nun verdiği mütalaaya ilişkin ara kararı açıkladı.

Yeltepe, tutuklu sanıklar Bekir Koçak, Ahmet Şahin, Emin Aksu, Eyyup Hemedan, Gökhan Bayniş, İlker Birel, Güngör Gündoğdu, Mehmet Metin Omur, Şeref Taş, Ahmet Bulutlu, Dahi İbrahim Bilgiçataç, Efendi Haspolat ve Murat Erdoğan olmak üzere, 13 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini bildirdi.

Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'nın müdahil olarak avukatlarının katılma talebinin kabul edildiğini belirten Yeltepe, bazı yazılan müzekkere cevaplarının bekleneceğini, sanık Koçak'ın makam odasında gerçekleştirilen aramada çekilen görüntü kayıtlarının inceleme raporunun dosyaya ekleneceğini kaydetti.

Öte yandan Yeltepe, askeri personelin Trakya sorumlusu olduğu öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin'in dosyasının ayrıldığını açıkladı.

Karara tepki gösteren bazı sanık yakınları, polis ekiplerince mahkeme salonundan çıkarıldı.

Duruşma, 29 Kasım 2017'ye ertelendi.

-İddianameden

Askeri personelin Trakya sorumlusu olduğu öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.































