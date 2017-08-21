Kırklareli'nde FETÖ'nün

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, deşifre edilen FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar sonrasında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve sözleşmesi feshedilen 2 TSK mensubu, 9 muvazzaf TSK personeli ile örgütün askerlerden sorumlu 3 "mahrem imamı" gözaltına alındı.

Gözaltı listesinde yer alan 4'ü "mahrem imam" ve 4 eski TSK personelinin ise tutuklu olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında 7 firari şüpheli aranıyor.



















