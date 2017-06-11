Kırklareli'nde geri gönderme merkezinden firar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki geri gönderme merkezinde bulunan bir grup, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, yurda kaçak yollarla giriş yaparken yakalanan kaçak ve sığınmacıların bulunduğu Pehlivanköy'deki Kırklareli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde bir grup firar etti. Kaçaklar, kendilerini engellemek isteyen iki özel güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel güvenlik görevlileri, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, firar edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.