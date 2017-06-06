Kırklareli'nde Hint keneviri operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, ayçiçeği ve pancar ekili tarlaların iç bölümlerinde 650 bin kök Hint keneviri bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi Karahalil beldesinde R.A'ya ait ayçiçeği, H.B'nin pancar tarlası ile A.K'nin ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresine ayçiçeği ve pancar ekilen tarlaların iç bölgelerinde 650 bin kök Hint keneviri buldu.
Sökülen kenevirler yakılarak imha edildi, üç şüpheli gözaltına alındı.