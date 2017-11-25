Kırklareli'nde kadınlar şiddete karşı yürüdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir grup kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet insanlığa ihanettir", "Kadınlar özgürdür şiddeti hak etmezler" yazılı dövizler taşıyan grup, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Grup burada alkışlarla kadına şiddet olaylarını protesto etti.

CHP Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Zehra Deyrin, burada yaptığı konuşmada, kadınların dünyanın her yerinde şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Birçok kadının cinsel saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini belirten Deyrin, bundan sonra kadınların susmayacağını dile getirdi.

Deyrin, kadınların son yıllarda her konuda bilinçlenmeye başladıklarını vurgulayarak, sadece belirli günlerde değil her gün örgütleneceklerini sözlerine ekledi.

Yürüyüşe Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türk Anneler Derneği Kırklareli Şube Başkanı Aynur Yadalı da katıldı.