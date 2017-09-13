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Kırklareli'nde organize suç örgütü operasyonu

- Operasyonda örgüt kurarak, dolandırıcılık, tefecilik, banka ile kredi kartlarının kötüye kullanılması, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı gibi suçları işlediği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silah, tüfek, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirildi

Kırklareli'nde organize suç örgütü operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı gibi suçlar işledikleri şüphesiyle 10 kişiyi tespit etti.

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.K, O.S, Ş.B, A.B, İ.B, G.D, G.B, E.B. ve N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili A.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silah, tüfek, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilirken, bir şüpheli ise görüntü alan basın mensuplarına "Ne çekiyorsun be kardeşim. Sanki ben ona demiyorum, halen çekiyor ya..'' diyerek tepki gösterdi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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