Kırklareli'nde ormanda erkek cesedi bulundu KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a sınır olan Ahlatlı köyünde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi....

27 Aralık 2016 Salı 10:02