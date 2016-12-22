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Kırklareli'nde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenledi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile toplanan grup, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki bombalı...

Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenledi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile toplanan grup, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki bombalı saldırıyı protesto etti.

Saygı duruşunda bulunan grup ardından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan 28 yaşındaki jandarma astsubay Göktan Özüpek'in cenazesinin getirileceği Kırklareli Devlet Hastanesi'ne yürüdü.

Grup, burada ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Göktan Özüpek'' şeklinde slogan attı. Grup daha sonra hastane bahçesinde Kur'an okuyarak, dua etti.

Öte yandan Kültür Anıt Park'ta toplanan bir grup ise şehidin İstasyon Mahallesi'ndeki baba ocağına yürüdü.

Grup burada, şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu.








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Anahtar Kelimeler:
BombalıPROTESTOYürüyüş
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