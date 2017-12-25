Kırklareli'nde süs havuzları buz tuttu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle süs havuzları buz tuttu.
Kentte, geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi, kent merkezindeki süs havuzlarının buz tutmasına yol açtı.
Güzel görüntülerin oluştuğu kentte bazı vatandaşlar, süs havuzlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan Kırklareli Belediye ekipleri, buzlanmanın oluştuğu bazı caddelerde tuzlama çalışması yaptı.
Trafik ekipleri de buzlanmanın oluştuğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığının gündüz 10 derece civarında, gece ise sıfırın altında olması bekleniyor.