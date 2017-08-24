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Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Operasyonda, Roma dönemine ait mermer güneş saati ile 210 parça sikke ele geçirildi

Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Roma dönemine ait mermer güneş saati ile 210 parça sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ürünlü köyünde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler E.A. ile Z.A'nın ev ve ağıllarında yaptığı aramada, Roma dönemine ait güneş saati ile 210 parça sikke buldu.

Şüpheliler gözaltına alındı. Tarihi eserler ise incelenmek üzere Kırklareli Müze Müdürlüğüne gönderildi.



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Anahtar Kelimeler:
Güneş SaatiOperasyonTarihi Eser
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