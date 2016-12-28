Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla 11 adreste eş zamanlı arama yaptı.
Şüphelilerden Ö.T'nin koç başı ile kapısı kırılarak girilen evinde, aramadan önce belli miktar uyuşturucunun tuvalete döküldüğü anlaşıldı.
Dokuz şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 74 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 5 gram cannabinoid sentetik uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.