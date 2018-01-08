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Kırklareli'nde yoğun sis

- Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Kırklareli'nde yoğun sis

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü Kırklareli'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis özellikle kent merkezinde etkili olurken polis ve jandarma ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.

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SisSürücüler ZorUlaşım
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